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Световно първенство по футбол 2026

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Вижте още веднъж как Испания наказа Аржентина с 1:0 на финала (ВИДЕО)

20 удара срещу два...

Испания детронира Аржентина и е новият световен шампион. "Ла Фурия Роха" тотално надигра "гаучосите" и добави втора звезда след триумфа през 2010-а.

Това беше втора загуба на Лионел Меси в третото му участие на финали на Мондиали.

Испания доминираше през целия сблъсък и отправи 20 удара срещу само 2 на символичните гости. Два удара, дошли едва в края на второто продължение.

106 минути. Един удар. Вечна слава.

Емилиано Мартинес се отчете с 10 спасявания, но дори те не бяха достатъчна мотивация Аржентина да погледне по-смело към вратата на Унай Симон.

Енцо Фернандес затрудни още повече съотборниците си, като си изкара втори жълт картон и остави отбора си с човек по-малко преди началото на двете продължения.

Феран Торес записа името си в историята, реализирайки единственото попадение. Така той напомни за предишния триумф на Испания, през 2010-а, когато иберийците също спечелиха с 1:0 след продължения, тогава с попадение на Иниеста.

Вижте още във видеото.

На 19 е световен шампион, но е израснал сред триони и бормашини

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