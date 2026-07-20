Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вижте още веднъж как Испания наказа Аржентина с 1:0 на финала (ВИДЕО) 20 удара срещу два...

Испания детронира Аржентина и е новият световен шампион. "Ла Фурия Роха" тотално надигра "гаучосите" и добави втора звезда след триумфа през 2010-а.



Това беше втора загуба на Лионел Меси в третото му участие на финали на Мондиали.



Испания доминираше през целия сблъсък и отправи 20 удара срещу само 2 на символичните гости. Два удара, дошли едва в края на второто продължение.





Емилиано Мартинес се отчете с 10 спасявания, но дори те не бяха достатъчна мотивация Аржентина да погледне по-смело към вратата на Унай Симон.



Енцо Фернандес затрудни още повече съотборниците си, като си изкара втори жълт картон и остави отбора си с човек по-малко преди началото на двете продължения.



Феран Торес записа името си в историята, реализирайки единственото попадение. Така той напомни за предишния триумф на Испания, през 2010-а, когато иберийците също спечелиха с 1:0 след продължения, тогава с попадение на Иниеста.



Вижте още във видеото.