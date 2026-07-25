Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Пътят на Родри разплака феновете: Бях никой... Ходех на тренировки с колело и трамвай, разказва световният шампион Снимка: Reuters

Родри току-що е коронясан за световен шампион като капитан на испанския национален отбор. Славата обаче не винаги е била част от живота му и, както е при много други спортисти, началото му в света на футбола не е било лесно. Той разкри това преди време пред „The Players' Tribune“.

Снимка: Reuters

„Все още тренирах с резервния отбор на Виляреал. Бях никой. Дори нямах кола. Студентското общежитие беше на 15 минути с кола от тренировъчната база и не можех да си позволя такси всеки ден. Затова карах колело до трамвая, качвах го вътре и после отново въртях педалите до тренировката“, спомня си той.

Кола на старо

Когато най-накрая взел шофьорска книжка, Родри дал на баща си всичките си спестявания.

„Казах му: „Имам 3000 евро. Виж дали можеш да намериш някаква кола.“ На следващия ден ми се обади: „Намерих една. Една възрастна жена я продава. Иска 4000 евро, но колата има компютър.“ Помислих си: „Уау, с компютър? Това е страхотна сделка!“

Снимка: Reuters

Оказало се, че мечтаният „компютър“ е малък екран - едва осем сантиметра, който служел основно за включване на радиото.

Подигравки

„Беше Опел Корса. Съотборниците ми постоянно се шегуваха с нея, но изобщо не ми пукаше. Обожавах тази кола. Всеки ден отивах на тренировка с чувството, че вече съм истински професионалист“, разказва с благодарност звездата на Манчестър Сити и кавалер на "Златната топка" за 2024 г.

Само година по-късно идва и големият момент – дебютът му в Ла Лига.

Снимка: gettyimages.com

„Мисля, че това доста изненада съучениците ми. Един ден гледали мач по телевизията и внезапно момчето от студентското общежитие се появило на екрана. Техният състудент по счетоводство вече играеше в Ла Лига с номер 6“, спомня си с усмивка испанецът.