Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Надежда Кожухарова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Испания на Родри Меси сред полузащитниците е испанец Снимка: Reuters

"Футболът е спорт на звезди, които доминират над отборите, игра на голове, където халфовете управляват. Това, което Меси е за Аржентина, Родри перфектно въплъщава за Испания. Няма по-добър пример за стила на футбол, към който се стреми националният отбор, за ДНК- то, култивирано в нашите клубове, нашите квартали, нашите улици, от Родри.

Тази Испания, само на един мач разстояние от втората си звезда, е без съмнение Испания на Родри", пише в коментар испанският AS.

Снимка: Reuters

"Представянето му на световното първенство е майсторска класа. Той доминираше и в четирите елиминационни мача, контролирайки напълно ситуацията и мачовете. Похвалите от всички - съперници, Ибрахимович, Скалони, всеки, който е видял докосванията на Родри на Мондиал 2026 - са безкрайни. Той е най-добрият полузащитник в света и играе най-добрия си футбол за сезона.

Поразително е, че въпреки тази единодушна подкрепа от треньори, фенове и хора от футболния свят като цяло, все още има сектор в Испания, който поставя под въпрос таланта му. Казват, че току-що е навършил 30 години, сякаш тази възраст не е фантастична за полузащитник. Сравняват го с методите на Гуардиола, сякаш това е нещо лошо. Подчертават всеки дребен недостатък и игнорират всички положителни аспекти. Накратко, забравят, че Меси сред полузащитниците е испанец.

Снимка: Reuters

С неизмерима работна етика и всеотдайност, заобиколен от своите близки, семейството и приятелите си, Родри се завърна само за година и половина на същото място, на което беше преди. Той е изправен пред предизвикателството да вдигне световната титла и да завърши магическия кръг с титла от Шампионската лига, европейско първенство, "Златна топка" и световно първенство. Най-важното е, че има възможността да потвърди, че най-добрият полузащитник в света е и най-великият боец ​​в света."

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.