Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Последната вечеря на Марадона: Истината излиза наяве Настоящият диетолог на аржентинския национален отбор ще бъде разпитан на 27 юли

Преди повече от пет години светът загуби Диего Армандо Марадона, но въпросите около последните му дни продължават да търсят отговор.

В понеделник (27 юли) процесът срещу седем медицински специалисти, обвинени за смъртта на футболната икона, навлиза в нов ключов етап с показанията на човек, който е бил сред последните, видели Марадона жив.

Сред свидетелите ще бъде Лучано Спена - настоящият диетолог на аржентинския национален отбор. Той е посетил легендата на 18 ноември 2020 г., само седмица преди смъртта му, заедно с лекаря Педро Ди Спаня, който е сред подсъдимите по делото.

Очаква се именно показанията на Спена да хвърлят нова светлина върху хранителния режим и физическото състояние на Марадона в последните дни от живота му. Според вече представените доказателства, световният шампион от 1986 г. не е спазвал никаква специална диета, въпреки тежкото си здравословно състояние.

По време на процеса стана ясно, че на масата му са присъствали тежки ястия като осо буко (телешки джолан) и пържени скариди с чесън и броколи. Именно след подобно хранене на 13 ноември Марадона получил силно неразположение, повръщане и сериозни храносмилателни проблеми.

Този случай се превърна в една от най-оспорваните теми в съдебната зала. Според обвинението, въпреки препоръките на лекаря Ди Спаня и медицинския координатор Нанси Форлини да бъде извикана линейка, това така и не се случило.

Медицинската документация, представена по делото, рисува още по-тревожна картина. В последните дни от живота си Марадона почти не се хранел заради липса на апетит. Последната предложена му храна били сандвичи с шунка и сирене, които той отказал.

Показанията на Спена трябваше да бъдат изслушани още в края на юни, но бяха отложени, тъй като той беше част от щаба на аржентинския национален отбор по време на световното първенство.

Сега прокуратурата очаква неговият разказ да помогне за изясняването на една от най-обсъжданите трагедии в историята на футбола.

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