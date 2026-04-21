Диего Марадона-младши: Меси е №1 сред хората, но татко е Бог

Ограбиха го с още две световни титли, възмущава се синът на легендата

Диего Марадона-младши се ражда в Неапол през 1986 година. Именно годината, в която покойният му баща вдига световната титла с Аржентина и печели шампионата на Италия с Наполи.

Плод е на връзката на Дон Диего с Кристина Синагра. След смъртта на баща си през ноември 2020 година той присъства на всички възпоминателни събития.

Синът на легендата гостува в предаването La Revuelta на телевизия La 1. И сподели любопитни детайли за своя живот и отношението си към прочутия си баща.

Човешко същество

"Той имаше сложен, но красив живот. Човешко същество, което се наслаждаваше от сърце на живота, но имаше и трудни моменти. Допускаше грешки и плащаше за тях. Но никога не нарани никого".

"Баща ми беше лишен от още две световни титли - през 1990 и 1994 г. Можеше да триумфира три пъти", съжалява Марадона-младши. И допълва, че не се познава с наследника на великия №10.

"Обкръжението на Лионел Меси ме държи настрана. От всички човешки същества той е №1, но татко е Бог."

След 29 години

През първите 29 години от живота си Марадона-младши не общува с иконата на футбола. "Майка ми никога не ме е лъгала. След 29 години изградихме добри отношения с татко. Хората винаги са ми говорели за него, така че той неизменно присъстваше в живота ми."

"Днес присъства най-силно чрез своето отсъствие. Той донесе толкова много радост - на терена и извън него. Краткото време, което прекарахме заедно, беше прекрасно и се забавлявах много. Той беше капитанът на най-щастливите ми дни".

Марадона-младши разказа и как се е стигнало до помирението. "Той е гледал мое интервю по телевизията и е поискал да говори с мен. Излязохме на вечеря и му признах, че това е сбъдната мечта за мен. Не говорихме за миналото, а само за настоящето."

