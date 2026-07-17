Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Надежда Кожухарова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация „За убийство наказанието е 30 години. Моето е доживотно“ Най-големите лични драми в историята на световните първенства Снимка: sports.ru

Световното първенство винаги е драма. Величествени драми понякога засенчваха целия турнир. Ето някои от тях...

Моасир Барбоса (1950)

Снимка: sports.ru

След поражението на Бразилия с 1:2 от Уругвай на „Маракана“ вратарят Моасир Барбоса е обявен за национален виновник. Въпреки че допуска само един решаващ гол, десетилетия наред живее с клеймото на провала, а сам казва: „За убийство наказанието е 30 години. Моето е доживотно.“

Пол Гаскойн (1990)

На полуфинала срещу Германия английската звезда получава жълт картон, който го лишава от евентуален финал. Осъзнавайки това, Газа избухва в сълзи още по време на мача. Англия отпада след дузпи, а образът на плачещия Гаскойн остава един от най-емоционалните моменти в историята на турнира.

Диего Марадона (1994)

След силно начало на Мондиала в САЩ Марадона дава положителна допинг проба за ефедрин. ФИФА го дисквалифицира, а Аржентина губи своя лидер. По-късно той заявява: „ФИФА ми отряза краката“, определяйки наказанието като края на футболната си кариера.

Роберто Баджо (1994)

Снимка: sports.ru

След като извежда Италия до финала с решаващи голове в елиминациите, Баджо пропуска последната дузпа срещу Бразилия. Този удар засенчва блестящото му представяне и се превръща в една от най-запомнящите се трагедии в историята на футбола.

Рой Кийн (2002)

Малко преди Мондиала капитанът на Ирландия влиза в ожесточен конфликт със селекционера Мик Маккарти заради условията в отбора. След скандал е изгонен от лагера и пропуска турнира. По-късно признава, че това е най-голямата грешка в кариерата му.

Михаел Балак (2002)

Германецът вкарва победния гол срещу Южна Корея на полуфинала, но получи жълт картон, който го лиши от участие във финала. Без своя лидер Германия загуби от Бразилия, а Балак остава с усещането, че е изпуснал най-важния мач в живота си.

Зинедин Зидан (2006)

Снимка: Reuters

В последния мач от кариерата си Зидан удря с глава Марко Матераци и е изгонен в продълженията на финала срещу Италия. Франция губи след дузпи, а вместо с триумф, легендарната му кариера завършва с един от най-емблематичните червени картони във футболната история.

Йосип Шимунич (2006)

В мача срещу Австралия съдията Греъм Пол показва на Шимунич три жълти картона, преди най-накрая да го изгони. Грешката остава един от най-куриозните съдийски моменти в историята на световните първенства.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.