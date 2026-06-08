Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Секс срещу кариера? 7 жени с тежки обвинения срещу собственика на Уест Хем „Легни с мен и ще станеш звезда“ Снимка: БГНЕС

Седем жени обвиниха собственика на Уест Хем Дейвид Съливан в тормоз и принудителен секс в замяна на помощ с кариерата им на модели. Жертвите са били на възраст между 15 и 20 години, информира BBC.

В неделя Съливан подаде оставка на фона на предстоящото публикуване на доклад за предполагаемите му сексуални престъпления. Днес ВВС публикува съвместно разследване с The Times.

Материалите обхващат няколко десетилетия, започвайки през 80-те години на миналия век. Те са съсредоточени върху седем жени на възраст между 15 и 20 години, които са търсели работа във вестници, собственост на Съливан. Те го обвиняват в сексуална експлоатация, включително принудителен секс по време на бизнес срещи. Твърди се, че бизнесменът им е предлагал кариерно развитие в замяна на интимни срещи.

Жена на име Флорънс (това не е истинското ѝ име), разказва пред разследващите, че по време на бизнес среща в дома на Съливан, съсобственикът на Уест Хем обещал да я направи едно от „редовните момичета“ на вестника си, ако правят секс. По-късно, когато Флорънс била на 20 години, Съливан я примамил в спалня и правил секс с нея. Според адвокатите на Съливан разказът на жената е „неправдоподобен“.

Две други жени твърдят, че са били принудени да правят секс със Съливан, за да защитят бъдещите си кариери като модели, обвинявайки бизнесмена в злоупотреба с власт. Една бивша манекенка казва, че когато се е опитала да напусне среща със Съливан, след като той започнал да я притиска, тя открила, че вратата е заключена – била освободена едва след като започнала да крещи.

Отбелязва се, че подробности за престъпленията на Съливан са потвърдени чрез записи, полицейски досиета и интервюта с приятели и членове на семейството на жените жертви.

Съливан е признал, че е платил за секс с момиче, за което е твърдял, че е на 16 или 17 години през 90-те години на миналия век - по това време той е бил над 40 години. Подобно поведение е обявено за незаконно едва през 2003 г., информира ВВС.