В Англия назначиха Майкъл Джексън за мениджър

Майкъл Джексън се ръководи тим от английската Висша лига!
Новината е съвсем прясна и съвсем вярна!
Бърнли - закотвил се в зоната на изпадащите през настоящия сезон, ще доиграе оставащите срещи от кампанията под ръководството на 52-годишния Майкъл Джексън, роден в Рънкорн, Англия.
Майкъл Джексън поема Бърнли в труден период и след като клубът и бившия мениджър Скот Паркър се разделиха по взаимно съгласие.
Той ще е само временно решение, както беше и през 2022 г., когато отново трябваше да довършва сезона за изпадащия тим. Тогава Джексън дори стана "Мениджър на месеца" за април, като спечели 3 от 4-те срещи.
Вероятно съвпадението на имената между футболния специалист и Краля на поп музиката е просто случайно, но не можем да не отбележим, че Бърнли избра точния момент - когато в кината върви филм за живота на великия музикант.
Феновете веднага реагираха и социалните мрежи бяха залети от забавни картинки, съчетаващи мениджър и музикант, които делят едно и също име.
BREAKING: Michael Jackson will be Burnley's interim manager until the end of the season, club statement confirms.
Follows Scott Parker leaving with immediate effect.

Иначе футболният Майкъл Джексън има 554 мача в Англия, но предимно в отбори извън елита. Той е играл като защитник, а след края на кариерата си се насочва към мениджърската професия.