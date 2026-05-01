bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо

В Англия назначиха Майкъл Джексън за мениджър

В Бърнли му се доверяват за втори път

Майкъл Джексън се ръководи тим от английската Висша лига! 

Новината е съвсем прясна и съвсем вярна! 

Бърнли - закотвил се в зоната на изпадащите през настоящия сезон, ще доиграе оставащите срещи от кампанията под ръководството на 52-годишния Майкъл Джексън, роден в Рънкорн, Англия. 

Името

Майкъл Джексън поема Бърнли в труден период и след като клубът и бившия мениджър Скот Паркър се разделиха по взаимно съгласие. 

Той ще е само временно решение, както беше и през 2022 г., когато отново трябваше да довършва сезона за изпадащия тим. Тогава Джексън дори стана "Мениджър на месеца" за април, като спечели 3 от 4-те срещи. 

Вероятно съвпадението на имената между футболния специалист и Краля на поп музиката е просто случайно, но не можем да не отбележим, че Бърнли избра точния момент - когато в кината върви филм за живота на великия музикант.

Реакции

Феновете веднага реагираха и социалните мрежи бяха залети от забавни картинки, съчетаващи мениджър и музикант, които делят едно и също име. 

Иначе футболният Майкъл Джексън има 554 мача в Англия, но предимно в отбори извън елита. Той е играл като защитник, а след края на кариерата си се насочва към мениджърската професия. 

 

 
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV