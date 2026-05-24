Тотнъм спечели и остава във Висшата лига

Тотнъм ще играе във Висшата лига и през следващия сезон! "Шпорите" оцеляха, след като спечелиха с 1:0 срещу Евертън у дома в последния кръг.

Единственото попадение отбеляза Жоао Палиня в 43'. С него португалският национал осигури на Тотнъм 49-и пореден сезон в английския елит.

Същевременно Уест Хем изпадна, въпреки че победи с 3:0 Лийдс като домакин.

Твърде малко, твърде късно

Точни за "чуковете" бяха Тати Кастеянос в 67', Джаръд Боуен в 79' и влезлият като резерва Калъм Уилсън в четвъртата минута от добавеното време.

Тотнъм, който се нуждаеше от точка, за да се спаси, събра 41 в актива си. Под чертата са Уест Хем с 39, Бърнли с 22 и Уулвърхемптън с 20.

Уест Хем изпадна за първи път от сезон 2010/2011, когато завърши на последно място във Висшата лига. Столичният тим слиза във второто ниво за трети път от началото на века.

Тотнъм се измъкна, но завършва 17-и във втора поредна кампания. Следващата ще бъде различна за отбора на Роберто Де Дзерби - без участие в евротурнирите, което със сигурност ще предизвика промени в Северен Лондон.