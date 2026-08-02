Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Свали медала от врата си и го даде на пощальона! Кукурея пак разплаква „Официално съм първият англичанин с медал от Мондиал'66 насам...“

Не гол, не трофей и не милионен трансфер. Един златен медал на врата на обикновен пощальон превърна Марк Кукурея в герой далеч извън футбола.

След като стана световен шампион с Испания, 28-годишният защитник се прибра в дома си в Хоршам, Западен Съсекс, за да подготви трансфера си в Реал Мадрид. Именно там направи жест, който разчувства хиляди.

Гари - пощальонът, който от години носи писма на адреса на Кукурея, не очаквал, че обикновеният работен ден ще се превърне в най-незабравимия момент в живота му. Испанецът не само го посрещнал с усмивка, но свалил златния си медал от световното първенство и лично го поставил на врата му.

Развълнуваният Гари веднага сподели снимките в Instagram.

"Имах невероятната възможност да поговоря със световния шампион Марк Кукурея, докато доставях пощата му. Той е изключително мил и земен човек. Позволи ми да сложа медала му от световното първенство. Мисля, че официално съм първият англичанин с медал от Мондиал 1966 година насам", написа той с чувство за хумор.

Снимките разкриха и новата визия на испанеца. Националът на "Ла Фурия Роха" се раздели с емблематичните си буйни къдрици и вече е с прилежно сплетени плитки - промяна, която феновете забелязаха веднага преди новото му начало на "Бернабеу".

Но именно реакциите под публикацията показаха защо Кукурея печели уважението дори на хора, които никога не са подкрепяли неговите отбори.

"Колкото повече научавам за него, толкова повече го уважавам. Световен шампион, а остава толкова скромен и човечен", гласи един от най-харесваните коментари.

Феновете си припомниха и една история, която винаги ги разчувства. Преди време той разкри, че дългата му коса никога не е била просто моден избор. Той я носел заради сина си, който е с аутизъм. Характерните къдрици му помагали лесно да разпознава баща си сред останалите футболисти, когато гледа мачовете по телевизията.