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Световно първенство по футбол 2026

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bTV Спорт екип

Кукурея спази обещанието - татуира си лика на Де ла Фуенте (СНИМКИ и ВИДЕО)

Световният шампион увековечи триумфа!

Кукурея спази обещанието - татуира си лика на Де ла Фуенте (СНИМКИ и ВИДЕО)
 

Световният шампион с Испания - Марк Кукурея, спази култовото обещание, което даде преди турнира в САЩ, Канада и Мексико. Левият бек увековечи триумфа - татуира си лика на селекционера Луис де ла Фуенте.

Играчът на Реал Мадрид сподели снимки и видео в социалните мрежи, придружени от лаконично послание: "Обещанието е изпълнено".

Татуировката е дело на Хоакин Ганга. Тя изобразява Луис де ла Фуенте в костюм с трофея в ръка, а за фон е логото на Мондиал 2026.

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Селекционерът, известен с чувството си за хумор, напомни на защитника за уговорката след финала срещу Аржентина, спечелен с 1:0 след продължения.

Снимка: Reuters

"Ако дадеш обещание, трябва да го спазиш. Освен това, не изглеждам толкова страшен.", каза тогава треньорът, който добави световната титла към европейската отпреди 2 години.

Сега може би е ред на други от героите на "Ла Фурия Роха" да удържат на думата си. Ламин Ямал обеща да си пусне мустак и брада, Педри да стане блондин, Гави да боядиса косата си в... розово, а авторът на шампионския гол Феран Торес - да обръсне главата си нула номер.

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