Винисиус още помни унижението! Връчват „Златната топка“ веднага след Ел Класико

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Няма намерени резултати за "Реал"
На 26 октомври в Париж
На 26 октомври Париж отново ще бъде футболната столица на света с церемонията по връчването на „Златната топка“. Само ден по-рано обаче всички погледи ще бъдат приковани към Ел Класико между Барселона и Реал Мадрид.
Именно сблъсъкът между двата испански гранда вече е неразривно свързан с най-ценния индивидуален трофей във футбола. Най-запомнящият се момент дойде през есента на 2024 г., когато Барселона разби Реал с 4:0 насред „Сантяго Бернабеу“. След последния съдийски сигнал Гави не пропусна да подразни Винисиус, посочвайки красноречиво резултата.
Бразилецът отвърна уверено: „Да, да... но в понеделник ще спечеля „Златната топка“!“
Само че съдбата имаше други планове. Вместо Вини, отличието отиде при Родри, а Реал Мадрид отвърна по най-шумния възможен начин - с пълен бойкот на церемонията във френската столица.
Година по-късно интригата е същата, а може би дори по-голяма. Според букмейкърите фаворит №1 е Хари Кейн, следван плътно от сензацията на Барселона Ламин Ямал. Сред основните претенденти са още Лионел Меси, Килиан Мбапе и самият Родри.
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