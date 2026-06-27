Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Критикуваха го, сложиха го на пейката, но звярът се събуди! „Феноменален, невероятен, истински майстор“ Снимка: Reuters

Въпреки че беше един от най-критикуваните играчи на Франция в първия мач (3:1 срещу Сенегал), Усман Дембеле показа снощи, че няма да остави славата само за Килиан Мбапе и Майкъл Олисе.

След гол и асистенция срещу Ирак (3:0), актуалният носител на "Златната топка" напълни мрежата срещу Норвегия (4:1), като се разписа с голове в 7', 20' и 32'.

Най-бързият хеттрик в историята на световните първенства е отбелязан от унгареца Ласло Киш, който „целуна“ вратаря на Салвадор три пъти в Испания през 1982 г., отнемайки му само 7.42 минути. Киш обаче влезе от пейката в края на мача и ако разгледаме най-бързите хеттрици сред титулярите, този на Дембеле е втори в списъка, воден от Ерих Пробст. Австриецът се нуждае от 24 минути да отбележи три срещу Чехословакия на Мондиал 1954 в Швейцария.

Освен това, Дембеле стана едва третият френски играч, отбелязал хеттрик на световно. Само Фонтен го направи два пъти (1958 г.) и Килиан Мбапе веднъж (на финала през 2022 г.). Солиден резултат за играч, който беше оставен на пейката от родните си медии след гореспоменатата победа с 3:1 над Сенегал...

"Вие се съмнявахте, но отборът не се съмняваше! Знаем кой е Дембеле и на какво е способен. Иначе е един от най-веселите играчи в отбора, добрият дух на съблекалнята... Всички се радваме за него, а сега започва истинската работа", коментира халфът на "петлите" Орелиен Чуамени.

Снимка: Reuters

„Дембеле е невероятен играч, има феноменален дрибър и истински майстор. Той беше критикуван, но днес всички видяхме на какво ниво може да бъде“, добави Ги Стефан, асистент на Дидие Дешан , който водеше отбора, докато треньорът си взема последно сбогом с майка си във Франция.

"Той ще се върне в събота, ще бъде с нас на тренировка. Всички много съжаляваме за Дидие, разбира се, че е разстроен. Но нямаме търпение да се завърне", допълни Стефан.

"Това е уникален и важен момент за мен. Играх по-добре, отколкото срещу Сенегал или Ирак. Най-важното е всички да останем фокусирани, защото предстоят сериозни мачове. Чувствам се много добре, но не искам да мисля за себе си, а за отбора. Не можем да се увличаме след три победи", сподели и самият Дембеле.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.