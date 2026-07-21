Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Винисиус се разкраси (СНИМКА + ВИДЕО) Феновете не могат да го познаят

Винисиус Жуниор се разкраси! Звездата на бразилския национален отбор и Реал Мадрид се подложи на козметична операция, пишат от Portal Leo Dias.

26-годишният футболист е претърпял процедура за корекция на брадичката в клиника в Гояс в родината си.

Крилото раздаде автографи и се снима с фенове след интервенцията, а кадрите предизвикаха вълна от коментари в социалните мрежи. Според запалянковците, макар и операцията да е била козметична, Винисиус изглежда различен. Някои дори отказват да повярват, че това наистина е той.

След разочарованието на мондиала

На Мондиал 2026 Винисиус вкара 4 гола и даде 1 асистенция в 5 мача. "Селесао" отпадна в 1/16-финалите, след като отстъпи с 1:2 на приятната изненада Норвегия в шоу на Арлинг Холанд.

Не е сигурно, че Винисиус ще остане в Реал Мадрид, а спекулациите, свързващи го с водещите отбори от английската Висша лига, продължават.

С "кралския клуб" бразилецът е трикратен шампион на Испания, два пъти носител на трофея в Шампионската лига и също толкова на Суперкупата на Европа.