Александър Везенков копира Йокич (ВИДЕО)

Александър Везенков в Олимпиакос прави същото, което Никола Йокич прави в Денвър - поема ролята на лидер, пише kurir.rs. Комшиите пуснаха видео от плейофната серия срещу Реал Мадрид, на което се вижда как тежкото ни крило моли треньора Йоргос Баркокас да смени тактиката от първоначално планираната.

Когато треньорът поиска таймаут при 34:31 за Реал във втория мач между двата отбора, най-добрият български баскетболист изслуша плана и го промени. Той поиска Никола Милутинов да играе с гръб срещу Усман Гаруба. Треньорът го послуша и направи точно това.

Речено-сторено. Секунди по-късно Гаруба фаулира Милутинов. Това беше точно един от ключовите фактори в този мач, защото баскетболистът на Реал имаше четири лични нарушения.

Vezenkov is calling the play during the timeout: "five," with Milutinov posting up against Garuba and multiple cuts around him. pic.twitter.com/89wy44uQsL