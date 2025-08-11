Тихият голмайстор: Подиграваха му се, но не го пречупиха (ВИДЕО)

Един млад футболен талант е пример за това как мечтите и силата на духа могат да надделеят над всякакви трудности и изпитания. 20-годишният нападател на варненския Черно море Георги Лазаров играе все по-успешно в Първа лига, въпреки че е с увреден слух.

След усложнение от шарка, когато е на 2 месеца, Георги губи завинаги слуха си. За проблема се разбира две години по-късно.

"Един доктор в Австрия, който по онова време е бил най-добрият, е казал, че няма да проговоря, може и да не кажа думите "мама" и "тате", спомня си футболистът.

Ден след ден, буква след буква

Поставени са му слухови апаратчета, а заедно с това започва битка да проговори. Ден след ден, буква след буква.

"Мен това ме е направило по-силен. Подигравали са ми се много, но това не ми е попречило. Осъзнавал съм, че не съм виновен. Както се казва, съдбата взима едно и дава друго".

От дете голямата любов на Лазаров е футболът. Осем години е в школата на Ботев Пловдив, печели награди и голмайсторски призове. Но на 15 понася нов удар.

Както и да играеш, няма да стане

"Имаше друго дете, което трябваше да играе вместо мен. И ми казаха, че както и да играя, няма да стане и няма да разчитат на мен."

Не се пречупва. Тръгва от най-ниското ниво - селските групи. Стъпка след стъпка, гол след гол, с много лишения изкачва футболната стълбица.

"Винаги съм бил режимлия, никога не съм ходил на дискотеки, никога не съм подкрепял баровете. Винаги си лягам рано и до 9:30-10:00 часа съм заспал."

Сладко отмъщение

Днес, 20-годишен, вече е в Първа лига. Вкара и дебютните си голове, по ирония на съдбата - срещу Ботев Пловдив.

"На който каквото и да му се случва, каквито и трудности да има, трябва да ги преодолее и да стане по-силен".

Мечтите на Георги се простират далеч. А историята му е доказателство, че няма невъзможни неща.