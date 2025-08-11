Левски вади 800 000 евро за алжирец

Левски е близо до подпис с алжирски полузащитник, твърди France Football. Според изданието, клубът от "Герена" ще активира откупната клауза на Акрам Бурас.

Халфът е приел предложението на "сините", като желае да продължи кариерата си в Европа. Клубният тим на Бурас – МС Алжер, все още се надява да задържи футболиста си, но мисията изглежда изгубена с оглед активираната откупна клауза, пише още журналист на France Football в социалните мрежи.

Цената на Акрам Бурас

Акрам Бурас е четирикратен шампион на Алжир, висок е 184 сантиметра и играе с ляв крак. Печелил е и Купата на Алжир. Твърди се, че може да играе както като офанзивен, така и като дефанзивен халф.

Цената му според авторитетния Transfermarkt e 800 000 евро, а в кариерата си той е бил част още от местните Сетиф и Белоиздад.

Защитник от Северна Македония

Междувременно се появи информация, че Левски е пред подписване на договор с централен защитник от Северна Македония. След напускането на Келиан ван дер Каап, на тази позиция Хулио Веласкес разполага само с Кристиан Димитров и Кристиан Макун.

Левски има нужда от подсилване на редиците с оглед на амбициите за европейски футбол през есента. "Сините" взеха крехък аванс от един гол при домакинството си на Сабах, а в четвъртък гостуват в Баку. При успех, Левски ще стигне до решителен плейоф за влизане в групите на Лигата на конференциите.

