bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Волейбол

Жените гонят излизане от групата в Тайланд (ВИДЕО)

Христина Вучкова е новият капитан в отсъствието на Елица Атанасийевич

Излизане от групите на световното първенство е целта пред женския национален отбор по волейбол. Шампионатът започва в Тайланд на 22 август.

Класиране сред първите два отбора в групата осигурява място в следващата фаза. Съперници там са Канада, Турция и Испания.

България ще бъде без един от лидерите си - Елица Атанасийевич. В състава обаче остават новият капитан Христина Вучкова, Нася Димитрова и Лора Китипова, които се върнаха в състава след назначаването на селекционера Антонина Зетова.

"Първата ни и основна цел е да излезем от групите. Това смятам, че е най-реалистичната цел, затова откриващият ни мач с Канада е много важен. Елица е безспорен лидер и нейната липса ще се усеща, но няма незаменими хора. Това акцентиране на нейната липса за мен лично ми се струва като подценяване на останалите момичета", коментира Зетова.

"Периодът, в който нас четирите ни нямаше в отбора, беше голяма мъка. Направихме 4 победи в Лигата на нациите, това беше много важно. Но не виждам изграждането на някакъв млад отбор - нещо, което се говореше тези две години", коментира Нася Димитрова.

Тагове:

волейбол жени световно антонина зетова националки

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Жестока травма след салто: Как не се празнува гол (ВИДЕО 18+)

Жестока травма след салто: Как не се празнува гол (ВИДЕО 18+)
Преди Суперкупата: Тотнъм иска играч на Сити за заместник на Сон

Преди Суперкупата: Тотнъм иска играч на Сити за заместник на Сон
Грациите тренират в Бразилия след 30-часово пътуване

Грациите тренират в Бразилия след 30-часово пътуване
Левски вади 800 000 евро за алжирец

Левски вади 800 000 евро за алжирец

Последни новини

Жестока травма след салто: Как не се празнува гол (ВИДЕО 18+)

Жестока травма след салто: Как не се празнува гол (ВИДЕО 18+)
Ти мене лайкваш ли ме: Чорбаджийски ще обяснява на Керкез

Ти мене лайкваш ли ме: Чорбаджийски ще обяснява на Керкез
Разплака Ливърпул, а след това цялата кръчма празнуваше с него (СНИМКА)

Разплака Ливърпул, а след това цялата кръчма празнуваше с него (СНИМКА)
Преди Суперкупата: Тотнъм иска играч на Сити за заместник на Сон

Преди Суперкупата: Тотнъм иска играч на Сити за заместник на Сон
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV