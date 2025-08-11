Жените гонят излизане от групата в Тайланд (ВИДЕО)

Излизане от групите на световното първенство е целта пред женския национален отбор по волейбол. Шампионатът започва в Тайланд на 22 август.

Класиране сред първите два отбора в групата осигурява място в следващата фаза. Съперници там са Канада, Турция и Испания.

България ще бъде без един от лидерите си - Елица Атанасийевич. В състава обаче остават новият капитан Христина Вучкова, Нася Димитрова и Лора Китипова, които се върнаха в състава след назначаването на селекционера Антонина Зетова.

"Първата ни и основна цел е да излезем от групите. Това смятам, че е най-реалистичната цел, затова откриващият ни мач с Канада е много важен. Елица е безспорен лидер и нейната липса ще се усеща, но няма незаменими хора. Това акцентиране на нейната липса за мен лично ми се струва като подценяване на останалите момичета", коментира Зетова.

"Периодът, в който нас четирите ни нямаше в отбора, беше голяма мъка. Направихме 4 победи в Лигата на нациите, това беше много важно. Но не виждам изграждането на някакъв млад отбор - нещо, което се говореше тези две години", коментира Нася Димитрова.