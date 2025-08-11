Жестока травма след салто: Как не се празнува гол (ВИДЕО 18+)

Салтото е сред най-ефектните начини да изразиш радостта си след отбелязан гол. Но и сред най-рискованите.

Именно неуспешен опит за превъртане във въздуха доведе до тежка контузия във втора лига на Русия. Нападателят на Динамо Барнаул Кирил Могел отбеляза победния гол срещу Оренбург-2. А в еуфорията си изпълни салто, след което се срина на тревата.

Любопитното е, че той се появи на терена като резерва в 80-ата минута, вкара в 84-ата и беше принудително заменен в 86-ата. Динамо се наложи с 2:0, след като Кирил Яркин добави още едно попадение в 90-ата минута.

Ненужна контузия

След мача треньорът на Барнаул Олег Сергеев съобщи, че Могел е аут за неопределен период: "Все още не мога да кажа какво не е наред с него. Подробности ще научим след прегледите."

"Говорих с него - самият Кирил разбира, че подобна контузия е напълно ненужна. Надявам се всичко да е наред."

За 22-годишния Могел това беше първият гол за Динамо от четири месеца. Той пристигна от Сахалин в началото на годината.