Край! Роналдо предложи, Джорджина каза "да" (СНИМКА)

Кристиано Роналдо най-после се сгоди за дългогодишната си партньорка Джорджина Родригес. Щастливата новина съобщи самата тя, като публикува снимка на огромния си годежен пръстен в Instagram.

Звездната двойка е заедно от девет години, но Роналдо все отлагаше да зададе съдбовния въпрос. Португалската звезда обаче явно се е решил да предложи брак на Джорджина, а тя показа снимка на огромния пръстен на безименния си пръст, докато ръката й е върху тази на Роналдо.

"Да! В този и във всичките си останали животи!", написа Джорджина.

Спекулации за евентуален годеж тръгнаха още през април, когато тя сподели снимка на различен пръстен на пръста си. А миналия декември, докато присъстваше на церемонията Globe в Дубай, самият Кристиано разбуни духовете: "Голямо удоволствие е да спечеля този трофей. Най-големият ми син е тук, съпругата ми е тук."

Когато му дойде времето

На въпрос защо все още не се е оженил за своята половинка, Роналдо отговори: "Винаги ѝ казвам "когато му дойде времето". Като всичко останало в живота ни, и тя знае за какво говоря. Може да е след година, може да е след шест месеца или след месец. Сигурен съм на 1000 процента, че ще се случи."

Междувременно Джорджина не криеше, че приятелките й непрекъснато я питат за сватба. "Откакто излезе песента на Дженифър Лопес The Ring Or When, започнаха да ми я пеят. Ами, не зависи от мен."

Роналдо и Джорджина имат две дъщери - 7-годишната Алана и 3-годишната Бела. Братът-близнак на Бела, Анхел, трагично почина по време на раждането.

Запознанство в магазина

Джорджина помага и в отглеждането на другите три деца на Роналдо - Кристиано-младши (15), Матео (8) и Ева Мария (8).

Двойката се запозна през 2016 г., когато Джорджина работи в магазин на Gucci в Мадрид. "Канех се да си тръгна - три часа след края на работното време. Точно тогава Кристиано влезе с най-големия си син и няколко приятели. Да кажем просто, че усещах пеперуди в стомаха си."

В момента семейството живее в Рияд, където Роналдо играе за местния Ал-Насър. Джорджина публикува поста за годежа си именно от саудитската столица.