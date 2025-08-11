bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Край! Роналдо предложи, Джорджина каза "да" (СНИМКА)

Звездната двойка се сгоди 9 години след началото на връзката

Край! Роналдо предложи, Джорджина каза "да" (СНИМКА)

Кристиано Роналдо най-после се сгоди за дългогодишната си партньорка Джорджина Родригес. Щастливата новина съобщи самата тя, като публикува снимка на огромния си годежен пръстен в Instagram.

Звездната двойка е заедно от девет години, но Роналдо все отлагаше да зададе съдбовния въпрос. Португалската звезда обаче явно се е решил да предложи брак на Джорджина, а тя показа снимка на огромния пръстен на безименния си пръст, докато ръката й е върху тази на Роналдо.

"Да! В този и във всичките си останали животи!", написа Джорджина.

Спекулации за евентуален годеж тръгнаха още през април, когато тя сподели снимка на различен пръстен на пръста си. А миналия декември, докато присъстваше на церемонията Globe в Дубай, самият Кристиано разбуни духовете: "Голямо удоволствие е да спечеля този трофей. Най-големият ми син е тук, съпругата ми е тук."

Когато му дойде времето

На въпрос защо все още не се е оженил за своята половинка, Роналдо отговори: "Винаги ѝ казвам "когато му дойде времето". Като всичко останало в живота ни, и тя знае за какво говоря. Може да е след година, може да е след шест месеца или след месец. Сигурен съм на 1000 процента, че ще се случи."

Междувременно Джорджина не криеше, че приятелките й непрекъснато я питат за сватба. "Откакто излезе песента на Дженифър Лопес The Ring Or When, започнаха да ми я пеят. Ами, не зависи от мен."

Роналдо и Джорджина се сгодиха! Най-любопитните факти за двойката (СНИМКИ + ВИДЕО)

Роналдо и Джорджина имат две дъщери - 7-годишната Алана и 3-годишната Бела. Братът-близнак на Бела, Анхел, трагично почина по време на раждането.

Запознанство в магазина

Джорджина помага и в отглеждането на другите три деца на Роналдо - Кристиано-младши (15), Матео (8) и Ева Мария (8).

Двойката се запозна през 2016 г., когато Джорджина работи в магазин на Gucci в Мадрид. "Канех се да си тръгна - три часа след края на работното време. Точно тогава Кристиано влезе с най-големия си син и няколко приятели. Да кажем просто, че усещах пеперуди в стомаха си."

В момента семейството живее в Рияд, където Роналдо играе за местния Ал-Насър. Джорджина публикува поста за годежа си именно от саудитската столица.

Тагове:

кристиано роналдо деца годеж брак пръстен джорджина

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Тихият голмайстор: Подиграваха му се, но не го пречупиха (ВИДЕО)

Тихият голмайстор: Подиграваха му се, но не го пречупиха (ВИДЕО)
Жестока травма след салто: Как не се празнува гол (ВИДЕО 18+)

Жестока травма след салто: Как не се празнува гол (ВИДЕО 18+)
Жените гонят излизане от групата в Тайланд (ВИДЕО)

Жените гонят излизане от групата в Тайланд (ВИДЕО)
Левски вади 800 000 евро за алжирец

Левски вади 800 000 евро за алжирец

Последни новини

Тихият голмайстор: Подиграваха му се, но не го пречупиха (ВИДЕО)

Тихият голмайстор: Подиграваха му се, но не го пречупиха (ВИДЕО)
Жените гонят излизане от групата в Тайланд (ВИДЕО)

Жените гонят излизане от групата в Тайланд (ВИДЕО)
Жестока травма след салто: Как не се празнува гол (ВИДЕО 18+)

Жестока травма след салто: Как не се празнува гол (ВИДЕО 18+)
Ти мене лайкваш ли ме: Чорбаджийски ще обяснява на Керкез

Ти мене лайкваш ли ме: Чорбаджийски ще обяснява на Керкез
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV