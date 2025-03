Чакаше 3 години, за да зарадва своя син аутист

Петък бе запомнящ се ден за отбора на Минесота Тимбъруулвс, не само заради плейофите в НБА. За първи път ветеранът Джо Ингълс игра мач от НБА, гледан от неговия син - Джейкъб, който страда от аутизъм.

Това не само бе първи мач като титуляр на Ингълс за сезона, но и първи старт от три години. За последно това се случи през януари 2022 година. Австралийският баскетболист изигра 6 минути, в които не успя да запише нито точка или асистенция при победата на своя отбор над Ню Орлиънс Пеликанс с 134:93.

This Joe Ingles story



Joe's wife, Renae, and their 3 kids are in town. Last week, their son Jacob, who is autistic, made it through his first ever NBA game in-arena. But Joe didn't play...



Tonight, Chris Finch started Ingles to make sure Jacob could see his dad play pic.twitter.com/fKrHuFTNEi