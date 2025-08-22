bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Ето го любимия футболист на Цеца Величкович! (СНИМКА)

Ще ви изненада кой подкрепя балканската дива!

Ето го любимия футболист на Цеца Величкович! (СНИМКА)

Певицата Цеца Ражнатович, позната у нас с моминското си име Величкович, си има любим футболист.

Тя потвърди това, споделяйки негова снимка в социалните мрежи. 

И няма нищо изненадващо, тъй като става дума за Виктор Оцоколич - нейния племенник, син на сестра ѝ Лидия. 

"Моят Виктор"

Виктор Оцоколич е част от тима до 17 години на белградския Борац. От дете той е част от школата, а мечтата му е да стане професионален футболист. 

Когато от клуба му го представиха в социалните мрежи, именитата му леля сподели снимката и написа "Моят Виктор". 

Иначе младият футболист е едно от четирите деца на сестрата на Цеца. Той има сестра Хелена и двама братя-близнаци - Петър и Илия. Баща му Предраг е бивш футболист. 

Балканската дива често е казвала, че именно сестра ѝ е човекът, който създава семейна атмосфера в голямата ѝ къща в един от скъпите квартали на Белград. И докато Лидия е медийна личност, то мъжът и децата ѝ избягат камерите. 

Цеца и футболът

Футболът присъства ярко в живота на Ражнатович, при това от времето, когато съпругът ѝ - предводителят на паравоенната организация "Тигри" от разпада на Югославия в началото на 90-те години Желко Ражнатович - Аркан, бе жив. 

Преди да бъде убит през 2000 г., той купи белградския Обилич и дори го изведе до шампионската титла на Сърбия през 1998 г. След смъртта му Цеца бе начело на отбора за кратко, но бързо изостави тази дейност. Тя дори бе обвиняема за измама заради трансфери на футболисти на стойност 11 млн. евро

Снимка: Facebook

Иначе зетът на Ражнатович също е футболист. 

Дъщеря ѝ Анастасия е женена за Неманя Гудел - защитник на Севиля и на националния отбор на Сърбия.

