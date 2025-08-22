След развода: Ето го мъжа, който върна усмивката на Ана Иванович

Бившата номер 1 в тениса Ана Иванович още дълго ще бъде в полезрението на медиите! И няма как да е иначе след като се разведе със световния шампион по футбол с Германия Бастиан Швайнщайгер и то съвсем скоро.

Наглед перфектната връзка се разпадна изненадващо и бързо, а бившият футболист вече има нова връзка - с българката Силва Капитанова.

Какво обаче прави Ана? Да речем, че се усмихва! И причината за това е мъж!

Най-добрият

В социалните мрежи наскоро сръбкинята качи видео, на което се вижда как тренира. Тя го прави с личния си треньор.

View this post on Instagram A post shared by Ana Ivanović (@anaivanovic)

Именно той е мъжът, който я кара да се усмихва широко след развода. Сръбските медии дори започнаха спекулации, че между двамата има нещо повече.

Фитнес гуруто се казва Фран Моя.

Той работи в Майорка, където Иванович и Швайнщайгер имат вила, а децата им ходят на училище.

Моя е един от най-търсените лични треньори и е много трудно да запазиш час при него. Е, Ана явно успява, а заниманията им протичат с усмивка.

"Най-добрият треньор", хвали го Иванович в социалните мрежи. "Благодаря! Продължавай в същия дух", отвръща той.

Българската следа

Смята се, че именно училището е причина за запознанството на Бастиан Швайнщайгер с българката, която от години живее в Палма де Майорка - Силва Капитанов.

Децата им били в един клас, а от честите срещи тръгнал и романсът.

Бившият футболист и новата му половинка наскоро бяха изловени от папараци да се гушкат на почивка в Гърция.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK