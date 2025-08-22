bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Говориш на руски? Жълт картон! (ВИДЕО)

Случай от женското първенство в Украйна

Да те накажат, защото говориш на руски на терена? Да! Случва се! Особено в Украйна!

Последният такъв случай е от женското първенство в страната. 

Строга съдийка 

По време на срещата между тимовете на Колос Ковальовка и Систерс Одеса, съдията Анастасия Романюк показа жълт картон в края на първото полувреме. 

Официалното предупреждение бе за Ирина Мабородний от Систърс и е за неспортсменско поведение. 

Всъщност - за използване на руска реч на терена. 

При 1:1 футболистката си позволила да оспори решение на реферката, при това не на езика на страната, а на тази, с която Украйна воюва от 2022 г. насам.

Език на агресора

"Тук не използваме езикът на Русия. Жълтият картон е за това, че ми създаде главоболие. Казала съм на футболистките, че тук говорим на украински! Това е шампионатът на Украйна!", обясни Романюк на треньора на Систърс.

След като стана ясно за какво е картонът, реферката бе бурно аплодирана от феновете по трибуните.

