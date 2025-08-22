Изгонен от ЦСКА се оплаква: В клуба е хаос, нямах мотивация!

Няколко дни след раздялата с ЦСКА, крилото Зюмюр Бютучи се изказа негативно за престоя си в българския клуб. В интервю за норвежко издание косоварят сподели, че е нямал мотивация да играе за "червените", а в клуба било хаос.

В търсене на нов клуб

"Търся клуб и място, където отново да почувствам удоволствие. Искам нещо, което истински ме радва и вдъхновява. Отворен съм за всичко, но няма да отговарям на въпроси дали искам да се върна във Викинг", каза Бютучи пред Atfenbladet.no.

Припомняме, че в началото на август Бютучи скочи да се бие с вратаря Фьодор Лапоухов. След случилото се косоварят не успял да сдържи нервите си, а на треньора Душан Керкез казал, че си тръгва от тренировка. Всичко това не се харесало на босненския специалист и той настоя пред ръководството крилото повече да не е част от отбора.

28-годишният полузащитник твърди, че решението за раздяла с ЦСКА е било общо. Той признава и за скандал с вратар в отбора (б.а. Фьодор Лапоухов), но подчертава, че това няма общо с прекратяването на контракта му.

Снимка: cska.bg

"Същото каза и вратарят. Не беше нищо повече от словесен спор, какъвто често се случва на тренировъчното игрище".

Българските терени

"Имаше ужасни терени и стадиони. Освен това се усещаше хаос в клуба. Бях пуснат да играя, преди да съм напълно възстановен от контузия. Мотивацията ми беше много ниска. Просто не се вписвах там", коментира още Бютучи.

"Както вече казах, отворен съм за почти всичко. Включително и клубове от Елитсериен (б.р. – първа дивизия на Норвегия). Телефонът ми не спира да звъни. Бях в чужбина пет години и половина, но съм на добра възраст. Имам поне още пет добри сезона пред себе си", добавя крилото.

С червената фланелка Бютучи изигра 20 мача, в които отбеляза 5 попадения.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK