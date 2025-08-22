bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Контузеният алжирец идва в Левски за три години

23-годишният халф ще пристигне до няколко дни

Контузеният алжирец идва в Левски за три години

Левски е уредил алжиреца Акрам Бурас. 23-годишният халф ще дойде на "Герена" до няколко дни. Ако мине успешно медицинските прегледи, той ще подпише договор за 3 сезона със "сините".

Левски се е разбрал за трансфера с МК Алжер, който държи правата му, уточнил е всички условия по договора и със самия футболист, пише "Мач Телеграф".

Хулио Веласкес: Способни сме на всичко, живи сме

Контузията

Припомняме, че преди дни Акрам Бурас беше освободен от националния отбор преди елиминациите в шампионата на Африканските нации. Причината - халфът има травма, която обаче не е притеснителна, сигурни са на "Герена". Още тогава селекционерът на Алжир Меджид Букера подсказа трансфера на играча в Левски, уточнявайки, че го освобождава, за да продължи лечението си с "новия си клуб”.

Той ще е шестото лятно попълнение на Левски след Ради Кирилов, Мартин Луков, Рилдо, Мазир Сула и Никола Серафимов.

Късно снощи Левски загуби с 0:2 от АЗ Алкмаар в първия мач от плейофите за влизане в групите на Лигата на конференциите. Реваншът в Нидерландия е след седмица.

Тагове:

футбол левски контузия трансфер акрам бурас

