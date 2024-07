Как вървят преговорите между Везенков и Раптърс?

Везенков премина в Торонто Раптърс по сделка за размяна на баскетболисти със Сакраменто Кингс. В дебютния си сезон в Лигата на Извънземните Везенков не разкри потенциала си, като завърши кампанията с 42 мача и средно по 5,4 точки и 2,3 борби. В началото на 2024 г. той получи и контузия в глезена.

Masai Ujiri on Summer League broadcast on Sasha Vezenkov situation: "We're still having that conversation. He had a tough time in the NBA last year. We are trying to figure it out, and what he wants to do. The right decision will be made...."