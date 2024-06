Най-високият тийнейджър в света (ВИДЕО)

Историята на Рио е впечатляваща. Той споделя, че на 8 години вече е бил над 180 см, на 15 през 2021 г. рекордните 226 см, а днес на 18 – 236 см.

В кратката си кариера Оливие е представлявал Реал Мадрид и канадския национален отбор, с който преди година спечели бронзовите медали на световното първенство. Младокът бе приет в университета във Флорида IMG Academy и ще се превърне в най-високия баскетболист в историята на колежанския спорт.

Бързото развитие на Рио и рекордната му височина скоро доведоха и до доста ласкави сравнения. Само за един сезон Виктор Уембеняма се превърна в ключова фигура за отбора на Сан Антонио Спърс. Уемби, както често е наричан френският национал, е с 12 см по-нисък от Рио.

Всички необходими предпоставки за развитието на Рио са налице. За нас остава само да се насладим на доминантната му игра на паркета.

