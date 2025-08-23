"Три пъти ме раняваха във войната, но никой, както снаха ми"

Битова драма, достойна за сапунен сериал, в която е замесен и... националният отбор по футбол на Босна и Херцеговина, се разиграва на Балканите!

Действията в нея се развиват от Дубай до Англия, а главен герой е Анел Ахмедходжич - по настоящем футболист на Фейенорд, а преди година - най-големият грешник в Босна.

Тогава защитникът обяви, че повече няма да играе за националния отбор на страната си, тъй като семейството му търпи заплахи от къде ли не.

Оказа се, че един хората, които най-яростно нападат Ахмедходжич е... баща му Мирсад. А причината е връзката със съпругата му - черногорката Марияна Мишич.

Страшният татко

Мирсад е добре познат в Босна и Херцеговина и то от войната в началото на 90-те, която доведе до разпада на Югославия и независимостта на страната му.

Той беше част от Армията на Босна и Херцеговина, командвана от Алия Изетбегович.

"Воювах през цялото време, три пъти съм бил раняван. Исках синът ми да играе за тази страна, която беше създадена и благодарение на моята кръв. Но той бе отблъснат от тази идея от лоши хора, които мислят само за собственото си благо", бе емоционален преди година Ахмедходжич-баща.

"Аз вече нямам син! Не го смятам за мой син!", завърши изявлението си пред медиите в Босна той.

Семейството преди всичко

Причината за яростната му реакция е решението на сина му да се откаже от националния отбор.

Анел е роден в Швеция, започва кариерата си в Малмьо, а след това играе за Нотингам Форест, Бордо, Шефийлд Юнайтед. Той е преминал през всички национални гарнитури на Швеция при подрастващите, дори има 1 мач за мъжкия тим през 2020 г., но приятелски.

Това му позволява година по-късно да облече фланелката на Босна и Херцеговина. Той е смятан за изключително обещаващ талант в страната и решението му е малка победа.

Само че 24 мача и 1 гол по-късно той е категоричен, че няма да продължи да играе, тъй като семейството му е обект на заплахи заради негова контузия, която го вади от плановете на селекционера.

Според баща му обаче, Анел хич не е контузен, а виновна е Марияна.

Приема исляма

Двамата са заедно от години, като очевидно тя не е одобрявана от семейството на футболиста и страховития му баща.

Въпреки това Анел се жени за своята избраница от Черна гора, която дори променя религията си - тя приема исляма, за да бъде негова жена. По време на скандала двамата имаха едно дете и бяха в очакване на второ.

"Нейната майка... Тя... Не знам какво направиха, но планираха да отстранят от живота на сина ми мен и моето семейство. Успяха на Нова година. Отидоха в Дубай, а ни оставиха детето тук. Трябваше да играе мачове през този период, но казваше, че има травма", разказва бащата на футболиста.

"Когато двамата заминахме за Англия, тази дори нямаше виза. Тогава момчето ми беше най-добрият, играеше страхотно. Два месеца беше толкова фокусиран, никой не му пречеше. А тя дойде и загубите започнаха", добавя Мирсад.

Той дори отива по-далеч, като съветва сина си да провери дали наистина е баща на първородното дете.

"Тази излъга националния отбор, излъга родителите си. Не може да ѝ се има доверие. Тя ги организира тези неща, докато не се появи детето. Сега казва, че всичко е за него. Но пък дали му е дете? Тя не беше при него цели два месеца!"

Отговорът на футболиста

Дълго време Анел пазеше мълчание, но коментарът му бе категоричен.

"Баща ми да твърди, че жена ми ми прави черни магии е абсурдно и много обидно, особено за нея, защото тя е страхотна! Много е трудно да се намери жена, която се грижи по такъв начин и за мен, и за сина ни. Тя е страхотна майка. А и да твърдиш, че тя не ме пускала за мачовете на националния отбор? Това показва нивото на интелигентност на човека, изрекъл тази лъжа.

Има много футболни съпруги, които хич не се интересуват от кариерите на съпрузите си. А тя не е такава! Идваше на мачове, дори когато беше бременна в деветия месец, малко преди да ми роди син. Тя е моята най-голяма подкрепа и е глупаво да твърдиш, че не ме пуска на мачове. Но какво да очакваш от един нарцисист?"

Всъщност Ахмедходжич е доста по-категоричен... на терена!

След страхотен сезон със Шефийлд, от Фейенорд му предложиха 4-годишен договор и платиха да услугите му 20 млн. евро!

