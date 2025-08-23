УЕФА с тежки забрани за пловдивските Ботев и Локо

Европейската футболна централа УЕФА наложи тежки наказания на двата пловдивски футболни гранда - Ботев и Локомотив.

Те няма да могат да извършват трансфери в следващите 3 прозореца за тази цел, тоест до лятото на 2027 г.!

Длъжници

Причината и при двата клуба са дългове.

И Локо, и Ботев имат неизплатени задължения, а те налагат санкции. Наказанието на "жълто-черните" е наложено на 18 август, а на градските им съперници - 4 дни по-късно.

Добрата новина е, че забраните може да отпаднат, ако задълженията се изчистят.

Тежки времена

И двата тима обаче не са в цветущо финансово състояние.

След забраната на руския бизнесмен Антон Зингаревич да влиза у нас, той спря да подпомага отбора. Ботев бе на прага на фалит, а в момента е финансово подкрепен от местния бизнесмен Илиян Филипов.

Снимка: Lap.bg

Локомотив Пловдив продължава да е собственост на Христо Крушарски, който е в конфликт с феновете. Той твърди, че би продал клуба, но само за исканата от него сума.

