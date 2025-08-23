bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
УЕФА с тежки забрани за пловдивските Ботев и Локо

За цели 3 прозореца!

УЕФА с тежки забрани за пловдивските Ботев и Локо
Lap.bg

Европейската футболна централа УЕФА наложи тежки наказания на двата пловдивски футболни гранда - Ботев и Локомотив. 

Те няма да могат да извършват трансфери в следващите 3 прозореца за тази цел, тоест до лятото на 2027 г.!

Длъжници 

Причината и при двата клуба са дългове. 

И Локо, и Ботев имат неизплатени задължения, а те налагат санкции. Наказанието на "жълто-черните" е наложено на 18 август, а на градските им съперници - 4 дни по-късно. 

Добрата новина е, че забраните може да отпаднат, ако задълженията се изчистят. 

Тежки времена

И двата тима обаче не са в цветущо финансово състояние

След забраната на руския бизнесмен Антон Зингаревич да влиза у нас, той спря да подпомага отбора. Ботев бе на прага на фалит, а в момента е финансово подкрепен от местния бизнесмен Илиян Филипов. 

Снимка: Lap.bg

Локомотив Пловдив продължава да е собственост на Христо Крушарски, който е в конфликт с феновете. Той твърди, че би продал клуба, но само за исканата от него сума. 

Тагове:

локомотив пловдив уефа санкция наказание ботев пловдив трансфер тарнсфери

