Навръх 20-ия си рожден ден Стилияна Николова спечели сребърен медал в многобоя на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро.

Грацията ни игра солидно, като само на обръч допусна неточност и бе изпреварена единствено от олимпийската шампионка Даря Варфоломеев. Трета е София Рафаели.

Снимка: Анна Недкова, БФХГ

Възпитаничката на Валентина Иванова събра 119.300 т. (28.700 на обръч, 29.800 на топка, 30.650 на бухалки и 30.150 на лента) и закономерно е новата световна вицешампионка! Това е първо сребърно отличие в многобоя за България от 2001 г., когато Симона Пейчева печели среброто в Мадрид.

Много добри думи заслужава и Ева Брезалиева. Тя завърши осма на килима в "Parque Olímpico" със 112.200 т. (28.450 на обръч, 27.950 на топка, 28.800 на бухалки и 27.000 на лента).

Абсолютна световна шампионка за 2025 г. е Даря Варфоломеев (Гер) - 121.900. С бронза е поздрави представителката на Италия - София Рафаели със сбор от 117.950.

