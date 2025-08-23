Грандиозен гаф! Шампионката Варфоломеев: Това не е моят химн! (ВИДЕО)

Огромен скандал беляза световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро, при това на една от най-важните церемонии - тази за награждаването на медалистките в многобоя, индивидуално.
Косвена роля имаше и Стилияна Николова, която се окичи със сребро и се класира за всички четири финала на отделните уреди. На церемонията присъстваше и Ева Брезалиева, която е осма в крайното класиране на многобоя и е финалистка на лента.
Най-неприятен бе моментът за победителката - представителката на Германия Дария Варфоломеев.
Когато родената в Русия гимнастичка се качи на най-високото стъпало на подиума и дикторът в залата призова да изслушаме химнът на Германия, настъпи неловка ситуация.
Вместо това зазвуча химнът на... Грузия.
Самата Варфоломеев, която е и олимпийска шампионка от Париж 2024, веднага осъзна грешката и се намръщи.
Химнът на Германия така и не прозвуча в телевизионното предаване.
"За съжаление понякога се случва да пускат грешен химн. Но не съм очаквала това да се случи на световно първенство!", коментира Варфоломеев след награждаването пред германски медии и добави:
"Чудех се какво да правя. Трябваше ли да изпея собствения си химн? Но всичко е наред! Просто гледаме напред. Така или иначе нищо не може да се промени"
Варфоломеев е родена в град Барнаул с Русия през 2006 г. Именно в страната тя започва да тренира художествена гимнастика.
През 2018 г. тя заминава на тренировъчен лагер в Германия, а местната федерация ѝ предлага да остане заедно със семейството ѝ, за да представя страната на международната сцена.
"Това беше най-трудното решение в живота ми! Но също и най-правилното!", коментира след години Варфоломеев, която продължава да тренира под ръководството на Юлия Раскина от Беларус.
За представителката на Германия това е втора световна титла в многобоя след тази от Валенсия 2023.
