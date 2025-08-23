България тръгна със загуба на световното при дамите

Женският национален отбор по волейбол на България записа загуба в първия си мач от световното първенство в Тайланд.

Момичетата на селекционера Антонина Зетова отстъпиха с 1:3 (23:25, 18:25, 25:23, 18:25) на Канада, само няколко дни след като победиха същия тим в контрола.

Мачът

В Тайланд двата състава изиграха оспорван първи гейм, в който българките допуснаха изравняване при 18:18, след като бяха взели преднина от 18:14, фиксирана след атака на атака на Мирослава Паскова. Тимът на България имаше аванс от 21:20 и 22:21 след успешно нападение на Нася Димитрова през центъра, а след това навакса изоставане от 22:23 до равенство 23:23. Волейболистките на Канада обаче спечелиха следващите две точки, а с това и частта с 25:23.

Снимка: FIVB

Канадките имаха предимство през целия втори гейм и дръпнаха с 18:13 и 21:15, за да стигнат до убедителното 25:18, улеснени и от някои технически неточности и зонови грешки на националките.

В третата част България водеше с 15:11 и 17:13 след контраатака на Александра Миланова, а преднината на националките достигна 4 точки при 22:18, оформени от Ивета Станчулова. Последва аванс от 24:21 и три геймбола, след нова добра атака на Станчулова по блокадата и българките взеха гейма с 25:23, намалявайки изоставането си.

Канадките се откъснаха за 16:11 в четвъртия гейм, националките се доближиха до 16:17, но последва серия от шест безответни точки до 23:16 за противника, който си осигури седем мачбола и спечели мача след 25:18.

Микаела Стоянова завърши с 15 точки за тима на България, а Нася Димитрова добави 10 точки.

Снимка: FIVB

Какво следва?

В следващия си двубой от световното първенство националките ще се изправят срещу туркините в понеделник (25 август) от 15:30 часа, а (27 август) предстои и срещата с Испания, отново от 15:30 часа българско време.

За следващия етап на надпреварата се класират първите два отбора в групата.

