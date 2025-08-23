bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Волейбол

България тръгна със загуба на световното при дамите

Силите стигнаха само за гейм срещу Канада

България тръгна със загуба на световното при дамите
FIVB

Женският национален отбор по волейбол на България записа загуба в първия си мач от световното първенство в Тайланд.

Момичетата на селекционера Антонина Зетова отстъпиха с 1:3 (23:25, 18:25, 25:23, 18:25) на Канада, само няколко дни след като победиха същия тим в контрола. 

Мачът

В Тайланд двата състава изиграха оспорван първи гейм, в който българките допуснаха изравняване при 18:18, след като бяха взели преднина от 18:14, фиксирана след атака на атака на Мирослава Паскова. Тимът на България имаше аванс от 21:20 и 22:21 след успешно нападение на Нася Димитрова през центъра, а след това навакса изоставане от 22:23 до равенство 23:23. Волейболистките на Канада обаче спечелиха следващите две точки, а с това и частта с 25:23.

Снимка: FIVB

Канадките имаха предимство през целия втори гейм и дръпнаха с 18:13 и 21:15, за да стигнат до убедителното 25:18, улеснени и от някои технически неточности и зонови грешки на националките.

В третата част България водеше с 15:11 и 17:13 след контраатака на Александра Миланова, а преднината на националките достигна 4 точки при 22:18, оформени от Ивета Станчулова. Последва аванс от 24:21 и три геймбола, след нова добра атака на Станчулова по блокадата и българките взеха гейма с 25:23, намалявайки изоставането си.

Канадките се откъснаха за 16:11 в четвъртия гейм, националките се доближиха до 16:17, но последва серия от шест безответни точки до 23:16 за противника, който си осигури седем мачбола и спечели мача след 25:18.

Микаела Стоянова завърши с 15 точки за тима на България, а Нася Димитрова добави 10 точки.

Снимка: FIVB

Какво следва?

В следващия си двубой от световното първенство националките ще се изправят срещу туркините в понеделник (25 август) от 15:30 часа, а (27 август) предстои и срещата с Испания, отново от 15:30 часа българско време.

За следващия етап на надпреварата се класират първите два отбора в групата. 

