"Правих секс с половината отбор на Бруклин"

Атрактивната Джен Руфо, бивша мажоретка на Бруклин Нетс, шокира тези дни американската баскетболна общественост с признанието, че е спала с половината отбор!

Тя танцува четири години за "мрежите" и въпреки, че договорът й забранява да има интимни отношения с баскетболисти, тя не спазва правилата.

"Според договора нямате право да контактувате с играчите, но не мисля, че те имат такава клауза и могат да правят каквото си искат. Както и да е, успях. Не ни позволяват да го правим, защото смятат, че сексуалните отношения ни отнемат от силата и таланта. Не споделям това мнение. Мога да бъда талантлива и сексуално активна", не се свени Джен.

Former Brooklyn Nets cheerleader reveals that she had sexual relations with “multiple” Nets players last season.



She wouldn’t specify names but said “they weren’t bench players”. pic.twitter.com/ZmMMzhJuNx