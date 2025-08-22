bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

Виктория Томова сервираше за мача, но приключи с US Open

Без българи в основната схема

Reuters

Без българи в основната схема на Откритото първенство на САЩ по тенис. Първата ни ракета при дамите - Виктория Томова, изпусна два мачбола и отпадна във втория кръг на квалификациите.

Мачът на Виктория Томова

Поставената под номер 5 в схемата на пресявките Томова допусна обрат и отстъпи пред белгийката Хане Вандевинкел с 6:3, 5:7, 4:6 за 2:42 часа на корта.

Снимка: Reuters

Българката доминираше в първата част и със серия от четири поредни гейма поведе в резултата. Във втория сет тя имаше аванс от 5:3, а в десетия гейм пропусна два мачбола. Съперничката й успя да навакса пасив от 3:5 и след четири поредни спечелени гейма да изравни резултата. В решителната трета част Томова поведе с 4:2, но загуби следващите четири гейма, а с това и срещата.

Вандевинкел записа 29 печеливши удара срещу 18 за Томова, която е 97-а в световната ранглиста на WТА.

С това българското участие на сингъл на US Open приключва, тъй като Григор Димитров няма да играе поради контузия.

