Рекордьор в НБА: Дражен Петрович ми отвори вратата

Никола Йокич е истинско явление в НБА. Суперзвездата на Денвър Нъгетс доминира в последните сезони, затвърждавайки мнението, че разликата между от играчите в Европа и тези в най-силното първенство на света вече е на изчезване.

Сърбинът демонстрира на какво е способен и в първия мач от финалите, извеждайки „златните буци“ до победата срещу Маями Хийт със 104-93 в Денвър. Центърът стъжни живота на „горещите“, отчитайки се с трипъл-дабъл от 27 точки, 10 борби и 14 асистенции.

Той обаче не спря дотук и записа името си със златни букви в историята на НБА, след като се превърна в първия център с най-много асистенции при дебют във финалната серия. По този начин виртуозът от Сомбор подобри рекорда на легендарния Бил Ръсел от далечната 1969 година. Освен това 211-сантимертовият гигант е едва вторият, който постига трипъл-дабъл в първия си мач от тази фаза след Джейсън Кид пред 21 години.

Nikola Jokic is the 2nd player with a triple-double in his NBA Finals debut, joining Jason Kidd in 2002 vs the Lakers. pic.twitter.com/G2b93UEPtT