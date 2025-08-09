bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Душан Керкез: Все едно сменям гуми на кола

Извинявам се на феновете на ЦСКА, знам - стартът е лош

Нормално е феновете да искат оставката ми - треньорът винаги е първият виновник. Но нека гледаме истината в очите - в момента все едно сменям гуми на кола. Това обяви треньорът на ЦСКА Душан Керкез след 0:0 срещу Черно море.

Част от феновете на стадион "Васил Левски" поискаха оставката му след четвъртия мач без победа от началото на сезона.

"Вярвам на процеса. Нямаме и късмет. Доминирахме в мача, но не вкарахме и не победихме. Пастор беше много добър, но няма сили за 90 минути. Той тренира индивидуално. Додай се контузи, чакаме Годой и още нови футболисти", обясни Керкез.

"Играта не е каквато феновете очакват. Знаех къде идвам и че ще бъде трудно, но нали всички виждате ситуацията? Казвам истината и гледам в очите. Имахме всичко, доминирахме, но трябва нещо повече, за да се вкара гол."

Илиан Илиев е пример

"Нормално е искат оставката ми, треньорът винаги е първият виновник. Но има ситуации, при които треньорът може или не може да направи нещо. Този отбор завърши пети, работихме в подготовка, търсим футболисти. Това е като да смениш гуми на кола - не е лесно."

"Не се оплаквам. Главите горе! Няма да коментирам раздялата с Пауло Нога - пожелавам му успех, но това не е моя работа."

"Пожелавам всичко добро на Черно море и моя колега Илиан Илие. Той е пример как един треньор трябва да работи - дълги години получава доверие, знае всичко и има футболисти. Извинявам се на феновете, знам - стартът е лош", завърши Керкез.

