Саша Везенков пред bTV: Отиваме надолу, но нека видим защо (ВИДЕО)

"Това, че отиваме надолу, е ясно - всеки го вижда. Но трябва всички заедно да видим защо. Трябва да помогнем на децата. Баскетболът е много труден спорт и трябва всички ние трябва да помогнем, за да има бъдеще", обяви голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков. Заради контузия в глезена той изгледа отстрани втората загуба в предварителните световни квалификации - 70:81 от Нидерландия в Самоков.

"За съжаление това ми беше трета контузия в същия глезен в рамките на година и половина. Много искам да помагам на отбора. Трудно е да се гледа отстрани, но се надявам и съм сигурен, че момчетата ще направят всичко възможно", заяви баскетболистът на Олимпиакос.

"В крайна сметка това е баскетбол. Трябва да се наслаждаваме, но трябва да сме и реалисти. Отборът на Нидерландия е много по-здрав физически. На контраатака играят много силно на транзиция, пазят целия терен през цялото време, не сме свикнали на такава игра и прост, за да ги победим, трябва да се вложим много."

Надявам се да помогна

"Дали ще помогна за следващите мачове? Ден за ден. Опитвам се да товаря моя глезен всеки ден малко повече, да видя как той ще реагира. Надявам се, не мога да кажа нищо в момента. Винаги, когато имам възможност, давам всичко от себе си и се надявам да мога да помогна."

Снимка: Lap.bg

"Живеем в държава, в която всеки може да коментира, всеки може да пише. В социалните мрежи най-лесно един да седне и каже каквото и да е - за мен или за теб. Който не е играл баскетбол, не знае какво е да си контузен, нито какво е да играеш в тези мачове. Нека да оставим тези момчета, този щаб да се опита да даде всичко от себе си и накрая да правим равносметка".

"Това, че изоставаме с други страни от Европа – това е ясно. Само с критики няма да стане. Трябва да видим къде е проблемът и защо изоставаме, а не само този не става, онзи не става. Живеем в Балканите, това е във всяка една страна в нашия край какво ще се случи. Нека да видим. Има потенциал в тези момчета. Аз съм тук да помагам, както казах. Когато мога, когато съм здрав и се надявам да победим."

Снимка: Lap.bg

Да се запитаме защо

"Аз съм готов да приема всяка критика и нито ме е страх. Много хора забравят. През февруари месец е най-важният миг от Евролигата. Аз съм свикнал. Не забравяйте, че аз играя в една страна, в която критиките са всеки ден там. Тези момчета тепърва се изявяват."

Снимка: Lap.bg

"Всички трябва да се запитаме защо нашето първенство изостава, защо изоставаме от отборите, които преди 10-15 години не ги броихме, че ги има. Трябва да се види от федерацията къде е проблемът и да се работи. Това, че отиваме надолу, е ясно, всеки го вижда, но трябва всички заедно да видим защо. Трябва да помогнем на децата. Баскетболът е много труден спорт и трябва всички ние да помогнем, за да има бъдеще."