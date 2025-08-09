Кошмарът продължава: 0 от 4 за ЦСКА при Душан Керкез (ВИДЕО)

Кошмарът в червено няма край. ЦСКА остава без победа след първите четири кръга в първенството под ръководството на новия си треньор Душан Керкез. Поредната грешна стъпка е 0:0 срещу Черно море на стадион "Васил Левски".

Преди това "червените" записаха равенства срещу Ботев Пловдив и Спартак Варна и поражение от Локомотив Пловдив. Смущаващият актив от 3 точки отрежда на тима 11-ото място в класирането.

Пред погледа на новото си попълнение Леандро Годой, ЦСКА отново демонстрира тотална безпомощност в нападение. Като дясно крило стартира взетият за защитник бразилец Пастор, но и той не помогна по никакъв начин.

Мач №200

Черно море изглеждаше като по-компактният и знаещ какво прави на терена отбор. Футболистите на Илиан Илиев обаче не успяха да се възползват от малкото ситуации, които им се откриха.

Така вратарят на ЦСКА Густаво Бусато е единственият, който вероятно ще запази някакъв спомен от този двубой. Бразилецът записа мач №200 за клуба, като гарнира постижението със суха мрежа.

След двубоя пък скандирания "Оставка" полетяха по адрес на Керкез.

От своя страна Черно море е на трето място в класирането с 8 точки - на една зад Левски и Лудогорец, които обаче имат и мач по-малко. "Моряците" нямат загуба от ЦСКА вече в 6 поредни мача за първенство.