Шоуто на Лука Дончич - за бившите и за тези, които го нарекоха "дебел" (ВИДЕО)

Преминаването на Лука Дончич от Далас Маверикс в ЛА Лейкърс със сигурност бе една от шокиращите новини на спортната зима. И този трансфер нямаше как да не отекне широко. До толкова, че всяко действие на словенеца да бъде новина. Особено преди мача между двата тима.

Кампанията за гостуването на Далас в Лос Анджелис започна няколко часа преди самата среща. Тогава от една от компаниите за спортни стоки, които имат договор с новия тим на Дончич, пуснаха прелюбопитен видеоклип.

Видеоклипът

На него се вижда как Лука сменя номера на луксозен автомобил с такъв от ЛА. Песента обаче е по-важна!

"All My Ex's Live In Texas" ("Всичките ми бивши живеят в Тексас") на Джордж Стрейт от 1987 г.! Доста оригинално, нали?

Загрявката

Самият Дончич пък не пропусна сам да подразни бившия си тим по време на загрявката. Той направи спонтанно няколко лицеви опори и то под носа на генералния мениджър на бившия си тим Нико Харисън.

Luka doing push-ups in warmups



Действието му беше провокирано от твърденията, че от Далас са го освободили, защото е дебел и не е в познатата си форма.

Песента

Трябва да отбележим, че по време на физическата активност на Дончич звучеше един от хитовете на турбо фолк звездата Светлана Ражнатович - Цеца "Da raskinem sa njom" от албума ѝ от 2013 г.

Тя също не е случайна, тъй като в нея се пее за категорична раздяла:

"А сега ми дай нейния номер, за да скъсам с нея, вместо теб

За да ѝ кажа, че си тук и си луд по мен"

Според сръбските издания, самият Дончич е настоял именно тя да звучи в залата.

Публиката

Закачките на Лука с бившия му тим се пренесоха и върху публиката. При всяка успешна акция на словенеца, феновете на Лекърс крещяха "Благодарим ти, Нико!", за да дразнят Харисън.

Резултатът

Лейкърс победи със 107:99, като Лука Дончич реализира трипъл-дабъл за новия си тим: 19 точки, 15 борби и 12 асистенции.

