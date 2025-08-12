Джорджина каза "Да!" на цената на цял частен остров!

Най-очакваният годеж в спорта е факт! Кристиано Роналдо официално поиска ръката на своята дългогодишна половинка и майка на две от петте му деца - Джорджина Родригес.

Атрактивната Джио публикува новината в социалните мрежи и я подплати със снимка на годежния си пръстен.

А той е впечатляващ!

Колко струва?

В центъра на пръстена е огромен овален диамант, а отстрани му има още два по-малки.

Според специалисти, цената му хич не е ниска, но и не сме очаквали нищо друго от тази бляскава двойка.

Според Аджай Ананд - специалист в областта на диамантите, става дума за експонат с изключителна чистота, близо до най-високата в скалата на цветовете степен.

Той оценява пръстена на 5 милиона долара!

Какво можеш да си купиш?

За тези пари спокойно можеш да си купиш частен остров от архипелага Фиджи в Тихия океан - с пясъчни плажове, палми, къщи, че дори и кей за лодки.

Къща с 5 спални и панорамна гледка към Лос Анджелис в скъпарския квартал Бевърли Хилс също струва около 5 млн. долара.

Колекционерският автомобил Ферари 250 GT Berlinetta Lusso от 1963 г. също може да бъде ваш за тази сума. Е, само един от 350-те произведени.

Картината на Пабло Пикасо "Седналата жена", също бе оценена на тази сума наскоро.

Сватбата

В последните години няколко пъти Роналдо наричаше Джорджина "Жена ми" или "Съпругата ми", което породи спекулации, че двамата вече са сключили брак.

Сватбата им със сигурност се очаква с нетърпение и ще бъде доста повече от 5 млн. долара! А достъпът до нея ще е ексклузивен и вероятно само за отбрани!

Снимка: Reuters

Иначе двамата са двойка от 2016 г., когато Роналдо се запознава с Джорджина, докато пазарува в магазина, в който тя е продавачка.

Тя е майка на Алана Мартина и Бела Есмералда, а се грижи с любов и за децата от сурогатни майки на футболиста - Кристиано-младши, Ева и Матео.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK