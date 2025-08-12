bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Джорджина каза "Да!" на цената на цял частен остров!

Колко струва годежният пръстен на половинката на Кристиано Роналдо?

Джорджина каза "Да!" на цената на цял частен остров!

Най-очакваният годеж в спорта е факт! Кристиано Роналдо официално поиска ръката на своята дългогодишна половинка и майка на две от петте му деца - Джорджина Родригес. 

Атрактивната Джио публикува новината в социалните мрежи и я подплати със снимка на годежния си пръстен

А той е впечатляващ! 

Колко струва?

В центъра на пръстена е огромен овален диамант, а отстрани му има още два по-малки.

Според специалисти, цената му хич не е ниска, но и не сме очаквали нищо друго от тази бляскава двойка. 

Според Аджай Ананд - специалист в областта на диамантите, става дума за експонат с изключителна чистота, близо до най-високата в скалата на цветовете степен. 

Той оценява пръстена на 5 милиона долара

Какво можеш да си купиш?

За тези пари спокойно можеш да си купиш частен остров от архипелага Фиджи в Тихия океан - с пясъчни плажове, палми, къщи, че дори и кей за лодки.

Къща с 5 спални и панорамна гледка към Лос Анджелис в скъпарския квартал Бевърли Хилс също струва около 5 млн. долара.

Колекционерският автомобил Ферари 250 GT Berlinetta Lusso от 1963 г. също може да бъде ваш за тази сума. Е, само един от 350-те произведени.

Картината на Пабло Пикасо "Седналата жена", също бе оценена на тази сума наскоро. 

Сватбата

В последните години няколко пъти Роналдо наричаше Джорджина "Жена ми" или "Съпругата ми", което породи спекулации, че двамата вече са сключили брак. 

Сватбата им със сигурност се очаква с нетърпение и ще бъде доста повече от 5 млн. долара! А достъпът до нея ще е ексклузивен и вероятно само за отбрани! 

Снимка: Reuters

Иначе двамата са двойка от 2016 г., когато Роналдо се запознава с Джорджина, докато пазарува в магазина, в който тя е продавачка

Тя е майка на Алана Мартина и Бела Есмералда, а се грижи с любов и за децата от сурогатни майки на футболиста - Кристиано-младши, Ева и Матео.

Тагове:

