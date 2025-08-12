Има ли сили Лудогорец да отстрани Ференцварош? (АНКЕТА)

Лудогорец гостува на Ференцварош в опит да стигне една крачна по-близо до групите на Шампионската лига. Срещата от третия предварителен кръг в Будапеща започва в 21:15 ч., а първият мач в Разград завърши 0:0.

Първият мач

Унгарският шампион се представи силно в Разград. През първото полувреме гостите диктуваха тотално темпото на игра и изпуснаха няколко отлични възможности за гол. Единственият шанс за Лудогорец бе удар на Ерик Маркус в горната греда.

Снимка: Lap.bg

Лудогорец свикна да играе продължения. Българският шампион спечели в добавените времена на сблъсъците с Риека (3:1) и Динамо Минск (2:2). Разградчани демонстрират отлична физическа подготовка и чисто кондиционно надиграват съперниците си.

Статистиката

Двата отбора вече изиграха седем мача. Ференцварош е спечелил четири от тях, а Лудогорец един. Равенствата са две след 0:0 от миналата седмица.

В квалификациите на Шампионска лига Ференцварош има два успеха (2:1, 3:2). В Лига Европа обаче Лудогорец може да се похвали със спечелено гостуване в Будапеща, при това с 3:0.

Снимка: Lap.bg

При успех, Лудогорец ще се класира за решителните плейофи за влизане в групите на Шампионската лига.

А днес ви питаме - има ли сили Лудогорец да отстрани Ференцварош? Гласувайте в нашата анкета:

Има ли сили Лудогорец да отстрани Ференцварош? Да 0

Не 0

Не знам 0 Резултати Гласувай

