Хумелс предпочел младо гадже пред сина си за сбогуването с футбола

Световният шампион с Германия от 2014 г. и трикратен първенец в Бундеслигата Матс Хумелс сложи край на знаменитата си кариера.

Защитникът се сбогува с футбола след загубата на неговия Борусия Дортмунд от Ювентус в последния мач от предсезонната подготовка. Той бе бурно аплодиран от емоционалните фенове на "жълто-черните", но охулен от... бившата си жена.

Причината - Хумелс не поканил сина си да бъде до него в този важен ден.

Лудвиг е тъжен

36-годишният вече бивш футболист има син - Лудвиг. Той е на 7 години, а негова майка е бившата госпожа Хумелс - Кати.

Докато баща му обираше аплодисменти, малчуганът бил с майка си на екскурзия.

Снимка: Instagram

Кати и Матс се разделиха през 2022 г. Тя е телевизионна водеща и инфуленсър, като е ориентирана към здравословния начин на живот. В социалните мрежи Кати написа:

"Някой ми открадна шапката и видя, че татко се е сбогувал с футбола. Той вече знае какво се е случило", написа бившата половинка на Хумелс.

Снимка: Instagram

В друга публикация по-късно тя добави:

"Да уточним: Няма причина да не присъстваме там. Просто не бяхме поканени, нито знаехме, че това ще се случи. Сега ще се върнем към това да се наслаждаваме на прекрасната ни почивка като семейство. Довиждане @Aussenrist 15 и поздравления за забележителната ти кариера".

Снимка: Instagram

Младата Никола

За сметка на Лудвиг, на терена беше с 10 години по-младото гадже на Матс - Никола.

Тя е успешен модел, лице на няколко известни модни марки и двамата са във връзка от края на 2023 г. - почти година след развода на Матс и Кати.

Снимка: Instagram

