Ако УЕФА разреши: Барселона прави нещо нечувано!

Мач на Барселона от испанската Ла Лига може да се играе не само извън Испания, а извън Европа за първи път в историята на големите клубни първенства.

От няколко години идеята се прокрадваше във Висшата лига, но плановете за такъв мач извън Обединеното кралство така и не се осъществиха по една или друга причина.

Нова страница във футболната история

Отборите от Висшата лига често правят предсезонни турнета в Азия и САЩ, за да разширят фенските си бази до всяко кътче на планетата.

Историята е на път да бъде пренаписана, тъй като възможностите за шампионатни мачове извън Европа изглеждат все по-реалистични.

В Маями, а не в Испания

Испанската футболна федерация (RFEF) потвърди, че има молба от Виляреал и Барселона за промяна на двубоя им от Ла Лига, който по програма е на 21 декември на "Естадио де ла Керамика". Вместо това отборите искат срещата да се проведе в САЩ.

Снимка: Reuters

Предложението е мачът да бъде на "Хард Рок Стейдиъм" в Маями, Флорида на 20 декември.

В изявление от испанската централа съобщават, че запитването е отправено към УЕФА и при зелена светлина ще бъде пренасочено към ФИФА.

Вече два пъти подобни опити от страна на Испанската футболна федерация бяха осуетени.

