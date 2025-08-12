Юноша подписа с Левски за три години

Юношата на Левски Стивън Стоянчов подписа професионален договор с родния си клуб. Контрактът е за срок от три години, пишат "сините" на сайта си.

Кой е Стивън Стоянчов

Стивън Стоянчов е роден на 18 септември 2007 година. Той е част от Академия "Левски" от 2018 година. Записва 140 мача и вкарва 54 гола за отборите в Елитните юношески групи до 15 и до 17 години и за Купа БФС.

През миналия сезон нападателят игра за втория отбор на клуба в Югозападна Трета лига, записвайки 31 мача, в които отбеляза 11 гола. От началото на този сезон има 2 мача за Левски II.

Трансфери

Левски привлече четири нови попълнения от началото на летния трансферен прозорец. Това са французинът Мазир Сула, вратарят Мартин Луков, Радослав Кирилов и Рилдо.

Левски има нужда от подсилване на редиците с оглед на амбициите за европейски футбол през есента. "Сините" взеха крехък аванс от един гол при домакинството си на Сабах, а в четвъртък гостуват в Баку. При успех, Левски ще стигне до решителен плейоф за влизане в групите на Лигата на конференциите.

