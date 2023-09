Сръбски баскетболист остана без бъбрек (ВИДЕО И СНИМКИ)

25-годишният сръбски баскетболен национал Бориша Симанич получи контузия в мача срещу Южен Судан на световното първенство, която в крайна сметка се оказа много, много по-сериозна, отколкото изглеждаше на пръв поглед.

Той бе ударен в областта на бъбреците и се наложи да претърпи две операции в Манила, като при втората единият му бъбрек е отстранен.

Всичко това се случи в самия край на мача, който Сърбия спечели убедително (115:83). Нуни Омот улови топката след пропуск на съотборник, след което удари с лакът Бориша.

Serbian forward Borisa Simanic was transported to the hospital and ultimately lost one of his kidneys as a result of this incident against South Sudan



(via @BasketNews_com)pic.twitter.com/GyxLTlbWYm