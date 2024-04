Везенков: Старая се, но ритъмът е много бърз (ВИДЕО)

Спортист №1 на България за 2022 и 2023 г. Александър Везенков реализира 11 точки, но неговият Сакраменто загуби от Ню Йорк със 109:120, допускайки поражение №17 като гост в НБА този сезон.

Българското крило сподели и на какво отдава пропуските в играта в последния мач на своя тим в лигата.

"Никс са много добър отбор, с много здрави играчи. Бяха много точни. Не контролирахме правилно преднината, която взехме. Останахме без сили накрая. Бяха по-добри физически и заслужено спечелиха този мач, който беше много важен и за двата отбора”, обясни Саша пред SDNA.gr, цитиран от bball.bg.

"Все още не съм на 100% там, където искам да бъда. Работя всеки ден, старая се. Но ритъмът е много бърз и много динамичен. Предстоят плейофите, така че при всяка възможност се опитвам да покажа, че съм готов и да помогна на отбора си", допълни българинът, които допълни сметката си с 2 борби и 2 асистенции за 14 минути на терена.

That European connection of Domantas Sabonis and Sasha Vezenkov is still in full flow



