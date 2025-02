Анди Краев герой за Каса Пия (ВИДЕО)

Националът Андриан Краев стана герой за своя Каса Пия в 23-ия кръг от португалския шампионат.

Полузащитникът отбеляза победното попадение за 1:0 срещу гостуващия Жил Висенте.

Andrian Kraev eleito o 'Homem do Jogo' no triunfo do Casa Pia diante do Gil Vicente.#LigaPortugalBetclic #EPOCA2425 #JORNADA23#CPACGVFC #CPAC #GVFC pic.twitter.com/UVTYrsleiV