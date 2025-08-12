bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

За девети пореден път: Мисията невъзможна за Лудогорец

И с Руи Мота тимът от Разград не проби в Шампионската лига

За девети пореден път: Мисията невъзможна за Лудогорец

За девети пореден сезон - Лудогорец се размина с мечтаната основна фаза на Шампионската лига. Тимът от Разград отпадна в третия предварителен кръг, като не успя да се разпише и в реванша срещу Ференцварош и напуска надпреварата след безславно поражение с 0:3.

И с новия треньор Руи Мота - актуализираната по принуда програма максимум е основната фаза на Лига Европа. Съперник в плейофа ще бъде северномакедонският Шкендия, разгромен с общ резултат 1:6 от миналогодишния кошмар на Лудогорец - Карабах.

"Орлите" от Разград бяха близо да поведат на "Групама Арена", но гол на Ивайло Чочев беше отменен заради една от онези засади с почти долепени червена и синя линии. В 28-ата минута отново Чочев стреля опасно с глава след центриране на Маркус, но вратарят на съперника Дибуш изби ефектно с една ръка.

Тънки ВАР линии

Лудогорец стоеше добре на терена около половин час, но след това домакините натиснаха и 20 000 фенове по трибуните настръхнаха в очакване. И не чакаха дълго - унгарският национал Барнабаш Варга се възползва от груба колективна грешка на защита и вратар и откри резултата след лесно изпълнение с глава.

След почивката повечето ситуации бяха отново пред вратата на Лудогорец, като при някои от тях резултатът остана 1:0 благодарение на чист късмет. В средата на полувремето гостите претендираха за дузпа заради изтласкване на Чочев в наказателното поле, но сигнал не последва.

Въпрос на цена

А логичното се случи в 79-ата минута, когато при поредната опасна атака на Ференцварош Варга с лекота преодоля Хендрик Бонман и предреши всичко в сблъсъка. А за капак Адам Салай направи резултата конфузен след корнер.

Така Лудогорец се препъна на предпоследното стъпало преди парадния вход към Шампионската лига. При това срещу съперник със съвсем сходна пазарна стойност на своя състав (51 срещу 53 милиона евро по данни на transfermarkt).

Тагове:

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Шампионът на „Уимбълдън“ се препъна в София

Шампионът на „Уимбълдън“ се препъна в София
ЦСКА поиска още един от Берое, наддава с ЦСКА 1948

ЦСКА поиска още един от Берое, наддава с ЦСКА 1948

"Тази сватба е ритник в зъбите на Дейвид Бекъм!"
Двубоят на Кубрат Пулев пропада?

Двубоят на Кубрат Пулев пропада?

Наричай ме

Наричай ме "сенсей": Бербатов с важна роля в Юнайтед (ВИДЕО)

Последни новини

ЦСКА поиска още един от Берое, наддава с ЦСКА 1948

ЦСКА поиска още един от Берое, наддава с ЦСКА 1948
Георги Иванов: Да, билетите са скъпи - играе България!

Георги Иванов: Да, билетите са скъпи - играе България!
Шампионът на „Уимбълдън“ се препъна в София

Шампионът на „Уимбълдън“ се препъна в София
Новата звезда на българския тенис: Тук напрежението е повече

Новата звезда на българския тенис: Тук напрежението е повече
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV