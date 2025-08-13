Пътят на Лудогорец към Лига Европа минава през... Скопие

Лудогорец със сигурност ще играе в европейските клубни турнири през настоящия сезон. Въпросът е само къде точно?

Разградските "орли" отпаднаха от битката за място в Шампионската лига, след като загубиха реванша си срещу Ференцварош с 0:3.

Сега им предстои среща от плейофа за Лига Европа. А един от мачовете ще е в... Скопие.

Шкендия

Съперник на Лудогорец за място във втория по сила европейски клубен турнир ще е Шкендия от град Тетово в Северна Македония.

Снимка: ludogorets.com

Шампионът на югозападната ни съседка загуби сблъсъка с Карабах за място в Шампионската лига с общ резултат 1:6.

До момента Шкендия не е играл срещу български тим в Европа. Не е играл и в групите или основната фаза на някой от турнирите, като през миналия сезон отпадна още в първия кръг на пресявките на Лигата на конференциите.

Шкендия играе своите домакински мачове на националния стадион в Скопие, тъй като арената в Тетово се реновира.

Снимка: ludogorets.com

Албанските корени

По нищо не може да познаете, че Шкендия е отбор от Северна Македония, освен по знамето. Дори официалния сайт на тима е на... албански.

Това е така, защото през 1979 г. именно албанското население в града основава тима.

В началото на 80-те години, докато Северна Македония все още е част от състава на Югославия, властите в Белград взимат решение за разпускане на клуба, тъй като се опасяват от националистически настроения.

Снимка: ludogorets.com

Клубът е възстановен през 1992 г., когато Югославия вече се е разпаднала, а албанското население в Тетово е преобладаващо (през 1994 г. то е 50%, а през 2021 г. - 65%).

Тимът започва на чисто, като се лута между долните места в Първа лига и челните във Втора лига.

През 2010 г. Шкендия печели първа титла на Северна Македония, а през 2013 г. след призиви на привържениците и няколко кампании за привличане на внимание, местната компания "Еколог" на Назиф Дестани влиза в управлението на клуба.

От тогава клубът печели още четири титли - 2018, 2019, 2021 и 2025 г., както и две Купи на Северна Македония - 2016 и 2018 г.

